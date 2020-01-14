Стало известно о смерти украинки, которую с инсультом выбросили на улицу в Польше

В понедельник, 13 января, умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом.

Об этом стало известно из сообщения Витольда Горовского, экс-дипломата и председателя общественно-культурного общества "Польша-Украина".

Дипломат пишет, что Оксана находилась на реабилитации в Польше до декабря 2018-го, а затем ее перевезли в родное село неподалеку от Турки Львовской области, где за ней ухаживала семья.

"Ее общее состояние было хорошим, но она не восстановила свою способность к самостоятельной жизни. Две недели назад я связался с Натальей (сестрой Оксаны. - "Апостроф") и получил информацию о том, что она все еще находится в доме своей семьи", - пишет Горовский.

13 января Оксана скончалась, она долго болела почечной недостаточностью. Но окончательная причина смерти пока не называется.

Фото: Соцсети

Напомним, неслыханный инцидент произошел еще весной 2018-го года в Великопольском воеводстве. Работодатель хотел избежать ответственности за нелегального работника, потому вывез женщину в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Москвы в гостинице обнаружили тело гражданки Украины Юлии Бучевской, которая была прикована наручниками к спинке кровати.