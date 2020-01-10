Стало известно о найденной мертвой в Москве 27-летней украинке: фото

В центре Москвы в гостинице обнаружили тело гражданки Украины Юлии Бучевской, которая была прикована наручниками к спинке кровати.

Об этом сообщают российские паблики в социальных сетях.

По предварительной информации, внешних следов насильственной смерти не обнаружено.

Также уточняется, что 27-летняя девушка на сутки оформила себе гостиничный номер 8 января.

На место прибыли специалисты, которые выясняют причину ее смерти.

Кроме того, по информации в социальных сетях, рядом с телом погибшей силовики нашли пакет с остатками неизвестного белого вещества.

Напомним, что в сети появилась информация о двух украинках, погибших на борту самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу 8 января в Иране.