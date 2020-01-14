В Харькове пьяная женщина на авто протаранила столб и устроила истерику "копам", видео

В Харькове пьяная женщина устроила ДТП, заехала в столб, а потом хотела скрыться с места аварии.

Об этом сообщает паблик "ДТП Украины" в Facebook.

"В Харькове дамочка набухалась в дрова, потом заехала в столб и в результате еще и начала строить полицейских, которые не дали ей покинуть место ДТП", - говорится в сообщении.

Женщина не признает свою вину, аргументирую тем, что она никого не сбила.

"У женщины был конкретный аргумент - она же только в столб заехала, никого не сбила поэтому все хорошо", - написал автор поста.

Ранее "Апостроф" сообщал,что в Киеве на улице Васильковской 13 января произошло довольно странное ДТП: здесь водитель Toyota на высокой скорости влетел в другой автомобиль, который пропускал людей на пешеходном переходе.

Напомним, что в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.