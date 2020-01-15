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По какой формуле рассчитывают пенсию: украинцам дали четкий ответ

среда, 15 января 2020, 05:15
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Фото: 24tv.ua

В 2020 году пенсии для украинцев будут рассчитывать по новой формуле.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Новое время".

В 2020 году размер пенсии будет перечислять в зависимости от заработка и страхового стажа человека. Начисление напрямую зависит от размера средней заработной платы, которая в настоящее время составляет 6 188,89 гривен.

Теперь пенсию рассчитывать по формуле: П = Кс х Зп, где

Кс - коэффициент страхового стажа (период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы);

Зп - средняя заработная плата человека за последние 3 года, предшествующих выходу на пенсию, умноженная на индивидуальный коэффициент заработка человека.

Заработок для назначения пенсии определяется за период работы с 01.07.2000 года по данным персонифицированного учета.

Напомним, что для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Как сообщал "Апостроф" ранее стало известно о нововведениях в выплатах для пенсионеров , а также о сюрпризах для людей, которые в будущем выйдут на пенсию.


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