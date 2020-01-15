Стало известно о еще одном задержании по делу об убийстве Окуевой: первые подробности

В среду, 15 января, возле своего дома был задержан Андрей Кравченко - еще один подозреваемый в деле об убийстве Амины Окуевой. В прокуратуре и полиции подтверждают факт его задержания.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Как сообщила изданию адвокат задержанного Ирина Бигунец, задержание произошло утром около дома, где живет Андрей Кравченко. О том, какое подозрение ему будет предъявлено, пока неизвестно.

Факт задержания Кравченко в прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили, но отметили, что это связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой. Начальник пресс-службы полиции Николай Жукович уточнил, что речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014 году

"Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех лиц за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим" - отреагировала на задержание Кравченко его авдокат.

По данным издания, Андрей Кравченко дружит с задержанным по подозрению в причастности к убийству Амины Окуевой Игорем Редькиным и другими подозреваемыми лицами. Ранее он заявлял, что непричастен к инкриминируемых ему убийств и отметил, что не знал никого из погибших, в том числе - Амину Окуеву. В то же время отметил, что готов к тому, что его в ближайшее время арестуют.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 14 января, суд избрал меру пресечения другом фигуранту этого дела Игорю Редькину. Его взяли под стражу по подозрению в убийстве Амины Окуевои и покушении на жизнь ее мужа.