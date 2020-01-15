RU  UA  EN

среда, 15 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 января

14:31
Дэниел Крейг подшутил над образом Джеймса Бонда в забавном рекламном ролике
14:16
Украинский канал проведет трансляцию церемонии Оскар-2020: где и когда смотреть
14:14
В деле об убийстве Шеремета произошел неожиданный поворот: документ
14:09
У руководства налоговой службы начались масштабные обыски: первые подробности
14:07
В сети метко пошутили о ЧП с кипятком возле популярного ТРЦ в Киеве
13:55
В сети появилось смешное фото Кендалл Дженнер: как красавица-модель выглядела в детстве
13:46
В Киеве обнаружили жуткую находку на мусорнике: фото и видео
13:40
5 купальников Нади Дорофеевой: певица похвасталась коллекцией пляжных нарядов
13:34
Стало известно о еще одном задержании по делу об убийстве Окуевой: первые подробности
13:26
Появились впечатляющие фото заснеженных Карпат в тумане
13:24
Молимся, чтоб так все и было: Добронравов рассказал о планах "Квартала" на новых "Сватов"
13:10
Популярный фастфуд предложил работу принцу Гарри и Меган Маркл
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В деле об убийстве Шеремета произошел неожиданный поворот: документ

среда, 15 января 2020, 14:14
переглянути новину українською

Медицинское заключение по поводу подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненка свидетельствует, что после хирургического вмешательства в феврале 2016 года у него не было хромоты, как у человека, совершившего преступление.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

В распоряжении издания оказалась выписка врача Владислава Горбовца из медицинской карты подозреваемого.

"Согласно заключению медиков, в Антоненко функция ходы не нарушена. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета", - прокомментировал медицинскую справку адвокат подозреваемого Станислав Кулик.

В пятницу, 10 января, Апелляционный суд города Киева приобщил этот документ к материалам дела при рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения.

В то же время прокуроры настаивают, что настоящий убийца Шеремета хромал, и ссылаются на видео, которое, якобы, свидетельствует, что подозреваемый Антоненко также хромал в день совершения преступления.

"Установлено, что в Антоненко было повреждение левой ноги. И предоставленная экспертами справка не опровергает того факта, что он мог прихрамывать. Вот. А как установлено в ходе изучения видеозаписи, мужчина, который причастен к совершению закладки взрывного устройства, также прихрамывал ", - прокомментировал в судебном заседании 10 января прокурор ГПУ Сергей Зузак.

Как сообщал "Апостроф", согласно данным экспертизы, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко значительно выше мужчины, который был зафиксирован в момент закладки взрывчатки на видеокамер.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: