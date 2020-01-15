В деле об убийстве Шеремета произошел неожиданный поворот: документ

Медицинское заключение по поводу подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненка свидетельствует, что после хирургического вмешательства в феврале 2016 года у него не было хромоты, как у человека, совершившего преступление.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

В распоряжении издания оказалась выписка врача Владислава Горбовца из медицинской карты подозреваемого.

"Согласно заключению медиков, в Антоненко функция ходы не нарушена. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета", - прокомментировал медицинскую справку адвокат подозреваемого Станислав Кулик.

В пятницу, 10 января, Апелляционный суд города Киева приобщил этот документ к материалам дела при рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения.

В то же время прокуроры настаивают, что настоящий убийца Шеремета хромал, и ссылаются на видео, которое, якобы, свидетельствует, что подозреваемый Антоненко также хромал в день совершения преступления.

"Установлено, что в Антоненко было повреждение левой ноги. И предоставленная экспертами справка не опровергает того факта, что он мог прихрамывать. Вот. А как установлено в ходе изучения видеозаписи, мужчина, который причастен к совершению закладки взрывного устройства, также прихрамывал ", - прокомментировал в судебном заседании 10 января прокурор ГПУ Сергей Зузак.

Как сообщал "Апостроф", согласно данным экспертизы, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко значительно выше мужчины, который был зафиксирован в момент закладки взрывчатки на видеокамер.