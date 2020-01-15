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В Одессе разгорелся громкий скандал из-за избиения учительницей школьника: видео

среда, 15 января 2020, 12:00
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10 января в Одессе в частном учебном заведении педагог жестоко избила ребенка.

Видео издевательств выложила в сеть Наталья Гинкинова на Facebook-странице.

На кадрах видно, как во дворе учебного заведения женщина в желтой куртке и бордовой шапке бьет мальчика коленом в пах. А потом еще несколько раз дает тумаки кулаком в плечо. Ребенок плачет.

Пострадавшим мальчиком оказался 8-летний Марат Никитенко. Сразу после инцидента его родители обратились в отделение экстренной травматологии и хирургической помощи Одесской областной клинической больницы. Медики диагностировали у Марата ушиб паховой области.

Оказалось, что ребенок посещал занятия в частном учебном заведении, которое находится на Крыжановке.

"Это частная школа, всего восемь детей. Знаний за 4 месяца получили ноль. Стоимость обучения 9 тысяч гривен. 8 тысяч - это первоначальный взнос и еще три факультатива по 850 гривен. К сожалению, директор школы Александр Васильевич прокомментировал:" Мы разговаривали с юристами , видео ускоренное, ну и учительница не бьет ребенка коленом в пах ", - рассказала Наталья Гинкинова.

Женщина также показала скриншот частной переписки с администрацией школы в мессенджере, где ее уверяют, что что педагог, которую называют Экой, уволена и больше отношения к учебному заведению не имеет.

ЧП с ребенком вызвало возмущение в соцсетях. Пользователи пишут, что педагог не имела права поднимать руку на ребенка даже при условии, что ученик мог нарушить дисциплину. Также предлагают проверить все частные учебные учреждения на предмет соблюдения в них правил поведения детьми.

Как писал "Апостроф" ранее, в Киеве, в школе в Подольском районе дети начали жаловаться на травлю со стороны учительницы, делом после обращения родителей занялись работники ювенальной превенции.

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