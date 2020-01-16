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Бойцы выстояли, не выдержал бетон: в Украине чтят память защитников ДАП, видео

четверг, 16 января 2020, 11:50
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16 января в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта, бои за который были одними из наиболее ожесточенных сражений войны на Донбассе.

Украинские бойцы защищали аэропорт, который находится на окраине Донецка, с сентября 2014 года по январь 2015 года. Всего бои продолжались 242 дня. За все время пребывания украинских военных в ДАП погибло 100 человек, еще 440 получили ранения. Сражение закончилось практически полным разрушением зданий аэропорта.

"Почтим память героев. Они выдержали – не выдержал бетон", – говорится в посте Министерства обороны в Twitter.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

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