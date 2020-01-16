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Будут ли сильные морозы и снегопады этой зимой в Украине: синоптики дали ответ

четверг, 16 января 2020, 15:30
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Фото: Facebook

В ближайшие дни изменений погоды на территории Украины ожидать не стоит, однако в феврале может похолодать.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала журналистам, что до 20 января будет преобладать теплая как для января погода без осадков.

"По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать — температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье — до минус 6−11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", – говорит Голеня.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач заявляет, что зима 2020 года будет переменчивой, ожидаются несколько всплесков морозов, однако несущественных.

"В начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", – утверждает Деркач.

Как ранее сообщал "Апостроф", 15 января в Житомирской области, в приюте "Белая скала", из-за теплой погоды проснулись трое медведей, которые впали в спячку в ноябре.

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