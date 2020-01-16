В Украине из-за аномального тепла проснулись медведи: фото

В среду, 15 января, в Житомирской области, в приюте "Белая скала", проснулись трое медведей, которые впали в спячку в ноябре.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Трое медведей из нашего приюта, которые спали с ноября, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке", – рассказал журналистам заведующий хозяйством в приюте Александр Леонов.

По его словам, медведям не спится из-за аномально теплой погоды зимой. В результате животным понадобилась "внеплановая" кормежка. Медведей надо кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.

Среди тех, кто проснулся, 6-ти и 10-летние медведи, а также 4-летняя медведица.

Всего в приюте сейчас находится 4 медведей. Из всех не залегала в спячку только медведица Чада. Как пояснил Леонов, это может быть связано с возрастом, ведь животному 20 лет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в середине января начали распускаться подснежники.