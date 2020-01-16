Когда в Украине возрастет пенсионный возраст для женщин: названы сроки

В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Как сообщал "Апостроф", в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают сделать обязательными накопительные пенсионные взносы для всех украинцев. Они составят как минимум 1% от размера заработной платы.