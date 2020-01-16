"Магическая" колонна: сеть повеселило интересное фото из Рады

В сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.

Фото появилось в Facebook парламентского корреспондента Яна Доброносова.

На фото изображена женщина печатающая сообщение в телефоне. Пользователи сети обратили внимание на ее прическу, она напоминает одуванчик.

То ли это смена имиджа,то ли неудачная укладка - пока что неизвестно.

"Та шо ж это за колона такая магическая, ну тянет за неё и всё тут", "Шо за чудо-юдо?", "Вообще-то за колоннами Дима Добкин зарезервировал место", "Слушай, обыскала все вокруг колоны, ну нет тут закладки, вспоминай, может ты не здесь положил - текст смс", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщил, что в сети появилось свежее фото лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко из сессионного зала Верховной Рады, куда депутаты вернулись после праздников.

Напомним, что народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили с дорогим элитным аксессуаром.