RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

12:14
Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ: к чему готовиться
08:24
Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 16 января

15 января

17:23
Офис генпрокурора "убивает" николаевских корабелов: появились тревожные данные
08:50
Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

14 января

14:49
Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража
10:38
Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами
08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
14:02
Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом
11:29
Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать
08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Магическая" колонна: сеть повеселило интересное фото из Рады

четверг, 16 января 2020, 14:29
переглянути новину українською

В сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.

Фото появилось в Facebook парламентского корреспондента Яна Доброносова.

На фото изображена женщина печатающая сообщение в телефоне. Пользователи сети обратили внимание на ее прическу, она напоминает одуванчик.

То ли это смена имиджа,то ли неудачная укладка - пока что неизвестно.

"Та шо ж это за колона такая магическая, ну тянет за неё и всё тут", "Шо за чудо-юдо?", "Вообще-то за колоннами Дима Добкин зарезервировал место", "Слушай, обыскала все вокруг колоны, ну нет тут закладки, вспоминай, может ты не здесь положил - текст смс", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщил, что в сети появилось свежее фото лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко из сессионного зала Верховной Рады, куда депутаты вернулись после праздников.

Напомним, что народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили с дорогим элитным аксессуаром.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: