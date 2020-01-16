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Названо имя 24-летнего бойца ВСУ, убитого снайпером на Донбассе

четверг, 16 января 2020, 07:21
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Фото: Facebook

В среду, 15 января, от снайперской пули в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 24-летний украинский военный Алексей Василевский.

Об этом сообщил Виталий Чернявский на странице "Штаба национальной защиты Каменского" в Facebook.

По его данным, трагедия произошла около 18:30, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб на позиции. Он был родом из Каменского Днепропетровской области.

Стоит отметить, что 15 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они вели обстрел из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ рассказали, что вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, несмотря на объявленное перемирие, продолжаются ожесточенные бои.

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