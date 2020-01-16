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Новый премьер России попал в базу "Миротворца": всплыли подробности

четверг, 16 января 2020, 12:17
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" из-за Крыма.

Об этом сообщается на сайте.

"Российский оккупант. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", - указано на странице Мишустина.

На сайте "Налоги в мире" появился материал о том, что в 2015 году Мишустин, будучи руководителем Федеральной налоговой службы России, в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных налоговых органов подвел итоги работы налоговых органов в аннексированном Крыму за первое полугодие 2015 года. Согласно статистическим данным, за год налоговые поступления из Крыма якобы увеличились на 80% до отметки в 18.5 млрд. рублей.

Как писал "Апостроф" ранее, президент России ВладимирПутин выступил с ежегодным посланием к Совету Федерации:среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.

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