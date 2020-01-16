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Весенний призыв в ВСУ: министр уточнил, с какого возраста будут брать в армию

четверг, 16 января 2020, 18:57
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Согласно указу об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, для срочной службы будут призываться молодые люди от 20 лет и старше.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

"На весенний призыв в апреле этого года мы НЕ будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они ДОБРОВОЛЬНО захотят пойти на службу в ВСУ", - написал он.

Он отметил, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет.

"Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службы не будет", - акцентировал министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт и блогер Алексей Арестович отмену срочной службы в Украине назвал главным промахом президента Владимира Зеленского и его команды.

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