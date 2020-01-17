Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе от пули снайпера

В четверг, 16 декабря, в результате снайперского обстрела, на Донбассе, погиб старший солдат Игорь Химчук.

Об этом сообщает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"В День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущеный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук", - написал Бунечко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, что вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, несмотря на объявленное перемирие, продолжаются ожесточенные бои.