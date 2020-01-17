Видимо, было еще что-то: реакция соцсетей на отставку Гончарука

В сети появилась реакция украинцев на заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом они пишут в соцсетях.

"Кабинет Министров уходит в отставку. Премьер написал заявление и вместе с ним уходит весь кабинет. Как бы они сейчас не отсчитывались за свои победы, но уходите вы из-за скандалов. Кабинет непрофессионалов. Блогеров и тех, кто думал, что руководить страной столь же легко, как и своим ФОП", - написал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Облизав преЗЕдента в последних абзацах.Блин, откуда это в них берется", - пишет политолог Евгений Магда.

"И снова нам гадит этот несносный Порошенко. Неймется ему, не сидится. Это он привел к отставке Гончарука, просто похвалив его и призвав не трогать", - написали на странице "Алі Татар-заде".

"Если Зеленский решит отставить Гончарука, то должен сделать это с формулировкой "ой все, я обиделся", - прокомментировал оставку экономист Сергей Фурса.

"Еще вчера не собирался. А вот сегодня пошел. Наверное кроме записи, как все слышали было что-то офф зе рекордс", - написала в Facebook совладелица ресурса "Буквы" Катерина Рошук.

"Вы правы. Очень много грязи. Можно проверить и разобраться. Если фэйк, порядочные люди не должны оставлять свои посты. Должна побеждать правда. Благодарю Вас. Удачи, Успеха", "Молодцы! Только не далекие люди, не понимают раз против вас так встала вся старая система значит все делаете правильно", "Это все хорошо и замечательно и в теории даже видно. Но так же видно многоциферные зарплаты непонятно за что в нашей нищей стране. Как быть с этим? Учителям обещали эквивалент 4000$, а по факту обещанное учителям ушло непонятным прихлебателям.", "Как всегда... вроде внешне доверие вызываете , а на деле.... за что простому народу такие тяготы и концерты во всех правительствах... когда нормально жить будем", "Моя платёжка увеличилась на 300 гривен с предыдущем годом! 2550 за 78 кВ м. О чем Вы говорите! Враньё все! Не верю больше", - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что в "Слуге народа" сделали еще одно признание о "пленках" Гончарука.