Врачи спасти не смогли: в Тернополе произошла трагедия со студенткой

В Тернополе погибла студентка одного из местных вузов, ее тело на улице Троллейбусной обнаружил местный житель.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

В день бедствия она пришла к подругам взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УК. Продолжается следствие.

Напомним, что во вторник, 7 января, в центре Киева после визита в театр пропала 16-летняя девушка.