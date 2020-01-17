Врачи выдвинули неожиданную версию глухоты Бетховена

Итальянские врачи предположили, что немецкий композитор Людвиг ван Бетховен мог потерять слух из-за отравления свинцом.

Об этом сообщает Knife.media

Ученые из Падуанского университета сослались на случай 64-летней пациентки, которая обратилась к врачам с жалобами на боль в животе, общую слабость и потерю слуха. Ее симптомы совпадали с теми, от которых страдал Бетховен. Сначала у женщины, как и у композитора, развился тиннитус — воспаление среднего уха, которое приводит к постоянному звону в ушах. А затем она практически полностью оглохла.

Недомогание женщины объяснялось высоким содержанием свинца в организме: пациентка годами готовила на старой сковороде, у которой стерся керамический слой. Наблюдая за состоянием женщины, врачи пришли к выводу, что и болезнь Бетховена можно объяснить отравлением.

Как предполагают врачи, композитора подвела тяга к вину. Во времена Бетховена вино содержало большое количество свинца. Частично из тяжелого металла был сделан и бокал, из которого пил Бетховен.

Что стало причиной глухоты Бетховена, до сих пор неизвестно. Ученые выдвигали разные гипотезы: тиф, сифилис, аутоиммунные расстройства (такие, как системная красная волчанка) и даже привычка окунать голову в холодную воду, чтобы не уснуть.

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