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Новый премьер России оказался автором песен для поп-звезды: видео

четверг, 16 января 2020, 18:34
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин, который стал им вместо подавшего в отставку в составе всего правительства Дмитрия Медведева, оказался автором музыки нескольких песен российского исполнителя Григория Лепса.

Об этом сообщают "Ведомости".

В частности, в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Мишустин является автором музыки для песен "Зола" и "Настоящая женщина", которые исполняет Лепс. Песня "Настоящая женщина" вышла на альбоме Лепса "Пенсне" в 2011 году, "Зола" – на альбоме "Апгрейд"в 2016 году.

В подтверждение этому, может служить и тот факт, что в официальной биографии Мишустина говорится, что он играет на рояле.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Михаил Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" из-за Крыма.

Ранее Мишустин занимал должность главы Федеральной налоговой системы (ФНС) РФ.

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