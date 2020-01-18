Новый опасный вирус "перешагнул" Китай: что нужно знать украинцам

В Японии опасной пневмонией, возбудитель которой до сих пор был неизвестен медицине, заболел мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на AFP.

Перед тем, как заболеть, в начале января мужчина посетил китайский город Ухань. В нем уже есть несколько пострадавших от ранее неизвестного вируса. Местные власти считают, что возбудитель заболевания люди могли подхватить на рынке морепродуктов. 1 января его закрыли.

Между тем оказалось, что возбудитель пневмонии может передаваться от человека к человеку. 10 января японец. вернувшийся на родину, почувствовал себя плохо. Мужчина жаловался на лихорадку и высокую температуру. Его госпитализировали и сейчас уже выписали из больницы.

Но не все истории пациентов, подцепивших новый вирус, заканчиваются выздоровлением. Медики зафиксировали уже почти 60 случаев инфицирования. Патоген, относящийся к семейству коронавирусов, приводит к пневмонии и проблемам с дыханием. Вследствие болезни уже погиб один человек.

Коронавирус, который и вызвал нетипичную пневмонию, нашли в 41 пациента в Китае, а также у женщины, прилетевшей оттуда в Таиланд. Специалисты утверждают, что пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной, как и предыдущая, так называемая атипичная, зафиксированная в Китае в 2002 году.

Чтобы обезопасить себя от заражения, украинцам рекомендуют ограничить поездки в Китай и пока не употреблять в пищу морепродукты, которые могут быть инфицированы, а также тщательно мыть руки, правильно готовить мясо и яйца.

Что касается первоначальных признаков заболевания, то их легко можно спутать и с другими инфекциями. В частности, у больного наблюдается повышение температуры до 39 °С, бледность кожи, мокрый кашель, который сопровождается болями в груди, потливость и резкая слабость.

Как сообщал "Апостроф" ранее, с начала нового года грипп в Украине убил пятерых человек.