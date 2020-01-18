RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 января

00:24
Хотят "повесить" убийство: появились подробности еще одного задержания в деле Окуевой
00:22
Под Киевом поймали банду опытных воров: фото
00:12
Лучшие поздравления с Крещением 2020: в стихах и прозе

18 января

23:26
Сильно спешила: в сети опубликовали видео с участием злостной нарушительницы в Киеве
23:21
Устроил "пьяные" гонки: в Киеве задержали скандально известного экс-главу ГАИ, фото
23:04
Новый опасный вирус "перешагнул" Китай: что нужно знать украинцам
22:07
Мать скандальных финалисток украинского "Евровидения" выдала "перл" о Крыме: в сети негодуют
21:58
Скандал с обысками в детсаду Киева: юрист объяснил, насколько законно действовали полицейские
21:38
Крещенские подснежники: в сети показали фото весеннего "чуда" под Киевом
21:13
В Киеве неадекват избил полицейского: опубликовано фото преступника
20:51
Как сильно мы ждали их дома: президент МАУ сделал трогательное обращение к украинцам
20:21
Расправился прямо на похоронах: под Днепром произошло жестокое убийство
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новый опасный вирус "перешагнул" Китай: что нужно знать украинцам

суббота, 18 января 2020, 23:04
переглянути новину українською
Фото: kp.ua

В Японии опасной пневмонией, возбудитель которой до сих пор был неизвестен медицине, заболел мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на AFP.

Перед тем, как заболеть, в начале января мужчина посетил китайский город Ухань. В нем уже есть несколько пострадавших от ранее неизвестного вируса. Местные власти считают, что возбудитель заболевания люди могли подхватить на рынке морепродуктов. 1 января его закрыли.

Между тем оказалось, что возбудитель пневмонии может передаваться от человека к человеку. 10 января японец. вернувшийся на родину, почувствовал себя плохо. Мужчина жаловался на лихорадку и высокую температуру. Его госпитализировали и сейчас уже выписали из больницы.

Но не все истории пациентов, подцепивших новый вирус, заканчиваются выздоровлением. Медики зафиксировали уже почти 60 случаев инфицирования. Патоген, относящийся к семейству коронавирусов, приводит к пневмонии и проблемам с дыханием. Вследствие болезни уже погиб один человек.

Коронавирус, который и вызвал нетипичную пневмонию, нашли в 41 пациента в Китае, а также у женщины, прилетевшей оттуда в Таиланд. Специалисты утверждают, что пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной, как и предыдущая, так называемая атипичная, зафиксированная в Китае в 2002 году.

Чтобы обезопасить себя от заражения, украинцам рекомендуют ограничить поездки в Китай и пока не употреблять в пищу морепродукты, которые могут быть инфицированы, а также тщательно мыть руки, правильно готовить мясо и яйца.

Что касается первоначальных признаков заболевания, то их легко можно спутать и с другими инфекциями. В частности, у больного наблюдается повышение температуры до 39 °С, бледность кожи, мокрый кашель, который сопровождается болями в груди, потливость и резкая слабость.

Как сообщал "Апостроф" ранее, с начала нового года грипп в Украине убил пятерых человек.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: