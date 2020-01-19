RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 января

11:45
Где смотреть женскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций
11:15
Новый рекорд: украинский баскетболист провел огненный матч в НБА: опубликовано видео
10:20
Зацепилась за партнера: фигуристы столкнулись с курьезной проблемой во время турнира, видео
10:10
Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
09:00
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
08:28
Секс чуть дольше длится: пользователи сети отреагировали на яркую победу Макгрегора над Серроне
08:15
Король вернулся: Макгрегор ярко отреагировал на первую победу после возвращения
07:48
Макгрегор - Серроне: полное видео боя
07:32
Макгрегор одержал яркую победу в первом бою после возвращения: видео
07:00
Легкий диетический кус-кус с овощами и куриным филе: простой рецепт на каждый день
05:25
Где смотреть онлайн Макгрегор - Серроне: расписание трансляций

18 января

19:30
Макгрегор - Серроне: названы гонорары бойцов за бой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые фото и детали об украинке, продавшей девственность за миллион

воскресенье, 19 января 2020, 11:39
переглянути новину українською

19-летняя украинка из Харькова, которая выставила на аукцион свою девственность за 100 тысяч евро, удалила все свои фото из соцсетей, кроме российской сети "ВКонтакте".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Мы ее нашли) Харьковская миллионерша удалила свои аккаунты из всех соцсетей, кроме... в ВК", - сказано в подписи к опубликованным фотографиям, взятым из странички Екатерины Крючковой в российской социальной сети.

На этой странице сохранились фотографии девушки, стоимость девственности которой на аукционе выросла до 1,2 миллиона евро, в разном возрасте.

Последний раз Екатерина была в сети 1,5 года назад.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражила новость о том, что 19-летняя украинка из Харькова продала свою девственность на аукционе за 1 миллион евро.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: