Появились новые фото и детали об украинке, продавшей девственность за миллион

19-летняя украинка из Харькова, которая выставила на аукцион свою девственность за 100 тысяч евро, удалила все свои фото из соцсетей, кроме российской сети "ВКонтакте".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Мы ее нашли) Харьковская миллионерша удалила свои аккаунты из всех соцсетей, кроме... в ВК", - сказано в подписи к опубликованным фотографиям, взятым из странички Екатерины Крючковой в российской социальной сети.

На этой странице сохранились фотографии девушки, стоимость девственности которой на аукционе выросла до 1,2 миллиона евро, в разном возрасте.

Последний раз Екатерина была в сети 1,5 года назад.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражила новость о том, что 19-летняя украинка из Харькова продала свою девственность на аукционе за 1 миллион евро.