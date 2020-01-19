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В сети показали фото, как выглядит "тишина" на Донбассе

воскресенье, 19 января 2020, 21:00
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В сети показали реалии Донбасса, как на самом деле выглядит режим тишины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает журналист и волонтер Тим Златкин на своей Facebook-странице.

"Что мы видим на фото? Прилет российской артиллерии в дом на улице Вольной. Это так называемый хутор Вольный - крайняя улица в Золотом-4, которая более всего подвержена обстрелам. И которая в сводках штаба ООС проходит как... "вблизи населенного пункта Орехово", - написал он.

Он пишет, что "где-то там по Золотому бродит корреспондент Руслан Смещук, которому день напомнил 14-15 годы".

"Так от шо я хочу сказать... Руся, то тебе обстрелы лишь почудились! Режим "тЫша" суворо дотрымуеться и то у аборигенов просто массовые галлюцинации. И даже ты заразился. Будь аккуратнее там", - сообщает волонтер.

"Вам показалось", - написал блогер под ником Necro Mancer, комментируя пост журналиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на участке разведения войск на Донбассе ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.

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