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Много пострадавших бойцов: стало известно о свежих провокациях боевиков на Донбассе

суббота, 18 января 2020, 19:39
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В субботу, 18 января, на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили восемь украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия", - написали военные.

В частности, по данным пресс-центра, из минометов калибра 120 мм обстрел по Орехово продолжался около 10 минут. Также этот населенный пункт был обстрелян и из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 15 января погиб 24-летний украинский военный Алексей Василевский.

Также в результате обстрела снайпера боевиков на Донбассе погиб украинский воин Алексей Кучкин.

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