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Это сказки! Сеть взорвалась из-за заявления Гончарука о снижении платы за коммуналку

понедельник, 20 января 2020, 17:00
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Пользователи сети негодуют из-за заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги в 124 городах Украины.

Об этом они пишут в соцсетях.

По его словам, в 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

К правительственной инициативе, якобы, присоединились уже 15 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Киев.

Украинцы возмущены таким заявление премьера.

"А почему молчат, что теперь повысили так называемый коэфициент за "доведение до стандартизации" газовых счетчиков?", "Сказочники! За декабрь 2018 года - оплата за тепло составила - 1036. 10 гривен за декабрь 2019 года - 1088, 36 грн. Это Киев, Печерский район. За такую брехню нужно достать из стола 3 конверт и валить с должности если осталось хоть немного совести", "А я тогда кто? При предыдущей власти субсидии было 248 куб.м., сегодня - 190. А пенсия выросла лишь на 9 гривен", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.

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