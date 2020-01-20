Как Украина собирается покорять эфир ОРДЛО: раскрыты интересные детали

15 февраля начнет свою работу украинский канал, который будет вещать для жителей оккупированного Донбаса.

Об этом сообщает "Апостроф".

Его контент будет развлекательным и информационным, а вещать он станет на двух языках: русском и украинском.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - заявлял первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Имя директора нового телеканала пока неизвестно. В медиасреде предполагают, что это может быть россиянин Алексей Кирющенко, режиссер сериала "Слуга народа", "Моя прекрасная няня".

"Эффект, я думаю, будет, причем не только для оккупированных территорий, но и для российского телезрителя. А правильное воздействие на российскую аудиторию для Украины может иметь очень серьезный позитив. Во время войны во Вьетнаме американцы тратили на убийство одного вьетнамского солдата около 100 тысяч долларов, а для того, чтобы его переубедить - 125 долларов. Русскоязычный канал для диаспор нужно было делать изначально", - отмечает медиаэксперт Татьяна Попова.

Больше о том, кого привлекут к сотрудничеству с новым каналом и каким контентом он будет наполнен, читайте в материале "Апострофа": Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни".

Как информировал "Апостроф" ранее, прекращение вещания UATV фактически означает, что в это информационное пространство скоро войдет государство-агрессор Россия.Так считает эксперт по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин.