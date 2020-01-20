"Мультимедийная платформа иновещания Украины станет официальным мощным инструментом Украины в борьбе с пропагандой во всем мире, а телеканал UATV будет официальным голосом Украины. Три спутника, пять континентов, сотни стран, миллионы зрителей. Это уже не амбициозный проект. Сегодня это уже реальность", - такие мощные заявления в 2015 году делал экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець. Однако реальность 2020 года уже другая: украинская система иновещания свернула все свои корпункты за границей. Почему правительство вдруг решило отказаться от оружия в информационной борьбе с Кремлем, разбирался "Апостроф".

Иновещание - все

Украинское иновещание в разгар конфликта с РФ задумывалось как наш ответ российскому Russia Today. Мол, за рубежом должны знать о реальной ситуации в Украине, а не потреблять пропагандистскую жвачку Кремля. Под это дело ВР даже приняла отдельный закон "О системе иновещания Украины", создав госпредприятие "Мультимедийная платформа Украины", в состав которого и вошел телеканал иновещания. Он получил название UATV, хотя изначально заграничного украинского вещателя планировали назвать Ukraine Tomorrow, но из-за судебных разбирательств с группой компаний Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, которая заявила свои права на бренд Ukraine Tomorrow, нейминг пришлось скорректировать.

В законе даже прописали конкретные показатели финансирования системы иновещания: 0,06% расходов общего фонда Госбюджета.

В итоге, в конце 2015 года UATV начал свое вещание на украинском, английском, арабском, русском и крымско-татарском языках. Поймать UATV можно было на спутнике, в кабельных сетях, а также у него был свой канал в YouTube. Заработали и заграничные корпункты канала в Варшаве, Стамбуле и Вашингтоне. В планах было открыть корпункты в Пекине и Торонто.

Однако в начале 2020 года украинское иновещание "успешно" свернулось.

"Третьего января нас поставили перед фактом, что канал прекращает прямые эфиры с 12 января", - рассказала "Апострофу" журналист UATV Юлия Божко.

О планах запустить на базе UATV новый канал, который будет вещать на оккупированные территории, еще в ноябре прошлого года говорил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Но при этом никто из нас не предполагал, что будет прекращена работа иновещания", - добавляет Юлия Божко. - Мои коллеги выходят на работу в прежнем графике. Но выезды на съемки запрещены. До сих пор не озвучены условия работы".

Конечно, стоит признать откровенно, что украинское иновещание не стало мощным противовесом российской пропаганде. Это и неудивительно, ведь бюджеты украинского и российского иновещания несопоставимы. Например, по словам Бородянского, бюджет UATV составляет около 440 миллионов гривен, в то время как у Russia Today, по разным данным, бюджет примерно такой же, только в долларах.

Студия Russia Today в МосквеФото: Getty images

"Канал просто не имел выхлопа, как таковой, - говорит "Апострофу" бывший сотрудник UATV, пожелавший сохранить анонимность. - Были заявления о глобальном спутниковом покрытии, включении канала в различные кабельные сети, но это же количественный показатель, не качественный. С самого момента появления у канала не было четкой стратегии и позиционирования. Анализа зарубежной аудитории тоже не было. Проработки контента и его актуальности именно для зарубежного зрителя".

О проблемах анализа аудитории говорила и экс-гендиректор "Мультимедийной платформы Украины" Людмила Березовская.

"Во время встреч в министерстве меня упрекали, что мы не можем посчитать нашу зарубежную телеаудиторию, - а не можем мы ее посчитать из-за затратности таких исследований", - отмечала Березовская.

"Во-первых, государство должно было бы профинансировать это исследование, - комментирует ситуацию "Апострофу" медиаэксперт Наталья Лигачева. - А может, там огромная аудитория? Хотя, конечно, объективно мы можем предполагать, что она не очень большая, но где есть критерии, а какой вообще она должна быть, и дело то не в количестве аудитории, а в ее качестве. Мы ведь понимаем, что те зрители, кто смотрит за рубежом украинское телевидение, если это граждане других стран или представители диаспоры, то в принципе - это агенты нашего влияния".

Мнения экспертов, по поводу того, должно ли существовать украинское иновещание в условиях ограниченного финансирования, разделились.

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"Иновещание у любой страны должно быть, тем более, у страны, которая находится в состоянии войны с внешним агрессором. И тут важно, чтобы был слышен именно голос государства, а не только частных телеканалов, потому что мы понимаем, что у каждого частного телеканала своя редакционная политика, связанная с интересами собственника. И далеко не всегда интерес собственника пересекается с интересом государства", - добавляет Лигачева.

Более того, закрылась и крымско-татарская редакция телеканала.

"По сути, это означает, что мы уходим из информационного пространства Крыма - начисто, - говорит "Апострофу" эксперт по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин. - Каким бы противником разгона "зрады" я не был, учитывая постоянное замалчивание новой властью темы деокупации Крыма, все это имеет весьма неприятный оттенок".

Но, по мнению члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Татьяны Поповой, нужный информационный фон за границей Украина могла бы создавать и другими способами.

"Иновещание было на таком уровне, что может быть и не так плохо, что его закрыли, потому что эффекта от этого не было, - говорит "Апострофу" Попова. - А сейчас у нас президент - звезда. Он может просто начать давать интервью англоязычным СМИ в течение нескольких месяцев без остановки. На него такой огромный запрос в британских, американских, французских и немецких СМИ, что проще через такие интервью коммуницировать с аудиторией. Это будет иметь больший эффект по покрытию аудитории, чем канал".

Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua

Однако, несмотря на проблемы, UATV все же имел свою постоянную аудиторию. И сразу после сообщений о том, что "иновещание - все", эту аудиторию начали мягко отжимать россияне.

"В позиции 100.5 гр.в.д. работает геостационарный спутник Asiasat-5. На частоте 3961 МГц ретранслируется телеканал UATV для региона Азия-Океания. Особенность этого борта - глобальное покрытие от Украины до Японии и от Таймыра до Новой Зеландии. 13 января массовой стала новость об отключении UATV. И, о чудо, уже 14 января на этом же транспондере в открытом виде работает телеканал RTVi, запрещенный в Украине", - сообщил член Общественного совета при Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания Александр Глущенко.

Медведчук, подвинься

Впрочем, несмотря на закрытие заграничных редакций, канал UATV все же не умрет. По крайней мере, так говорят в министерстве. На его базе будет создан телеканал, который будет вести вещание на оккупированные территории. С этой идеей, кстати, выступал еще в ходе своей предвыборной кампании Владимир Зеленский.

Ожидается, что новый канал заработает уже совсем скоро – 15 февраля. Его контент будет развлекательным и информационным, а вещать он станет на двух языках: русском и украинском.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - заявлял первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Кто будет рулить новым каналом, пока неизвестно – директора еще предстоит выбрать на открытом конкурсе. Однако некоторые сотрудники UATV предполагают, что свою руку к созданию контента может приложить Алексей Кирющенко, режиссер сериала "Слуга народа", "Моя прекрасная няня". Все дело в том, что Кирющенко в последнее время несколько раз видели в офисе телеканала.

Примечательная деталь: Алексей Кирющенко - гражданин РФ и постоянно проживает в Москве, а в Украине получил вид на жительство. Если Кирющенко действительно будет задействован в создании контента для телеканала, то получится так, что бороться с российской пропагандой на Донбассе будет… россиянин.

Бороться с российской пропагандой на Донбассе будет… россиянинФото: Источник Апострофа

Но есть ли смысл вообще создавать телеканал с прицелом на целевую аудиторию оккупированных территорий? Будут ли там его смотреть? Эксперты, опрошенные "Апострофом", уверены, что будут.

"Бородянский умеет делать рейтинговые и смотрибельные телеканалы. Он умеет работать как топ-менеджер рейтинговых каналов, это факт. Да, эти каналы выходят не дешевые, но рейтинговые, - отмечает Татьяна Попова. - Поэтому эффект, я думаю, будет, причем не только для оккупированных территорий, но и для российского телезрителя. А правильное воздействие на российскую аудиторию для Украины может иметь очень серьезный позитив. Во время войны во Вьетнаме американцы тратили на убийство одного вьетнамского солдата около 100 тысяч долларов, а для того, чтобы его переубедить - 125 долларов. Русскоязычный канал для диаспор нужно было делать изначально".

Вместе с тем, смысл в новом канале видится не только в контрпропаганде. По словам Лигачевой, прослеживается и вполне конкретная политическая целесообразность.

"Вероятно, нет средств для создания телеканала под Зеленского и "слуг народа", поэтому решили перебросить средства на канал для оккупированных территорий. У нас много пророссийских каналов, которые опосредованно принадлежат Виктору Медведчуку. Все они проводят редакционную политику, которая достаточно негативная в отношении власти. А новый телеканал под соусом канала для оккупированных территорий будет свободен от жесткой критики власти, журналистских антикоррупционных расследований. Будет подаваться достаточно благообразная, позитивная информация об Украине. А если еще и Россия перестанет "мочить" Зеленского в своих телепередачах, ведь у нас теперь более мягкая политика по отношению к РФ, то многие жители Украины начнут получать более позитивную информацию о власти", - резюмировала Лигачева.

Канал наш, а деньги ваши

Впрочем, в реальности зона вещания нового телеканала не ограничится только лишь оккупированными территориями. На днях нардепы в первом чтении приняли изменения в закон "О системе иновещания Украины", согласно которым территория иновещания (а формально оно никуда не пропало, ведь закон есть, а "Мультимедийная платформа" не ликвидирована) - это оккупированные территории, районы, которые граничат с оккупированными территориями, районы Украины, которые граничат с Россией, или приграничные районы Украины с другими странами, откуда распространяются программы государства-агрессора.

А та же Russia Today распространяет свой контент во всех странах, с которыми граничит Украина. Вот и выходит, что за бюджетные деньги власть получит свой канал, который покроет сигналом почти всю территорию страны.

"Иновещание было исключением из процесса разгосударствления медиаресурсов именно потому, что было ориентировано на заграничную аудиторию. А сейчас мы вместо него получаем внутригосударственный телеканал, редакционная политика которого будет полностью контролироваться чиновниками", - добавляет Золотухин.

Но парадокс в том, что у канала для оккупированных территорий могут возникнуть проблемы с доставкой сигнала на оккупированные территории.

"Я прекрасно понимаю все недоработки, которые так и не были устранены, в сфере доставки украинского сигнала жителям оккупированных территорий. Поэтому, если Минкульт сделает лучше (в том числе и в вопросе физического покрытия региона сигналом), я первым буду аплодировать. Тут надо понимать, что если ОПУ сумеет договориться с АП РФ о том, что на оккупированных территориях прекратится глушение украинского сигнала российской техникой, то жители оккупированных территорий уже почувствуют изменения. Естественно, это касается только Донбасса, а не Крыма", - резюмировал Дмитрий Золотухин.