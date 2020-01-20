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Аудиторию отжимают россияне: чем обернется для Украины прекращение иностранного вещания

понедельник, 20 января 2020, 22:03
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Прекращение вещания UATV фактически означает, что в это информационное пространство скоро войдет государство-агрессор Россия.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин.

"По сути, это означает, что мы уходим из информационного пространства Крыма - начисто. Каким бы противником разгона "зрады" я не был, учитывая постоянное замалчивание новой властью темы деокупации Крыма, все это имеет весьма неприятный оттенок. Несмотря на проблемы, UATV все же имел свою постоянную аудиторию. И сразу после сообщений о том, что "иновещание - все", эту аудиторию начали мягко отжимать россияне", - считает Золотухин.

Медиаэксперт Наталья Лигачева считает, что Украина, как государство, которое втянули в войну, должна иметь государственное вещание. Ведь именно так о себе можно заявить в международном пространстве и начать борьбу за умы украинцев на оккупированных территориях. С частными каналами это не получится, ведь их редакционная политика напрямую зависит от взглядов владельца.

"13 января массовой стала новость об отключении UATV. И, о чудо, уже 14 января на этом же транспондере в открытом виде работает телеканал RTVi, запрещенный в Украине", - добавил член Общественного совета при Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания Александр Глущенко.

Больше о том, как Украине выиграть информационную войну и не позволить агрессору формировать настроения граждан через новости, фильмы и музыку, читайте в материале "Апострофа": Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни".

Как сообщал "Апостроф" ранее, 13 декабря 2019 года украинские пограничники не допустили в Украину съемочную группу российского телеканала "НТВ". Днем ранее в Украину въехала съемочная группа пропагандистского российского телеканала "Звезда" Министерства обороны РФ. При этом сотрудники телеканала прибыли в Украину, как обычные иностранцы, заявив, что воспользовались приглашением президента Владимира Зеленского, которое глава государства сделал российским журналистам на нормандском саммите.

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