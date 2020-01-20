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Масштабные обыски по делу Гандзюк: названо имя вероятного "организатора" банды

понедельник, 20 января 2020, 12:21
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В сети назвали имя предполагаемого организатора преступной групировки, которая совершала в регионе насилие и поджоги чужого имущества в Херсоне.

Об этом сообщает Klymenko Time в Telegram.

Руководителем группировки называют экс-помощника экс-нардепа, которого обвиняют в нападении на активистку Катерину Гандзюк.

"Речь, вероятнее всего, об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа от партии Порошенко Николае Паламарчуке. Также сообщается, что во время обысков правоохранители ищут дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк. Ждём, когда Евросолидарность» вступится и назовёт это политическим преследованием", - написал автор.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе.

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