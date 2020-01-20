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На Донбассе был убит боец ВСУ: опубликовано имя и фото погибшего

понедельник, 20 января 2020, 18:12
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В воскресенье, 19 января, на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий из 72-й отдельной механизированной бригады Александр Слободанюк.

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Так, военный погиб в Луганской области в результате смертельного пулевого ранения.

Александр Слободанюк проживал в городе Первомайск Николаевской области.

Журналисты отметили, что дата и время прощания будут обнародованы дополнительно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сообщили подробности жестокого боя в районе Золотого, где пострадали, по первоначальным данным, 8 бойцов Вооруженных сил Украины.

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