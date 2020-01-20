Под Запорожьем целая семья погибла страшной смертью

В Запорожской области произошла трагедия: в городе Каменка-Днепровская семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом.

Об этом сообщили в областном управлении области.

Погибшими оказались мужчина 1970 года рождения, женщина 1979 года рождения, а также их дети – 2001 и 2005 годов рождения.

По результатам предварительного расследования, семья погибла в результате неисправности печного отопления, которое привело к отравлению угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре прошлого года в Сумской области произошло первое ЧП на водоемах, из-за тонкого льда провалились и погибли два человека.