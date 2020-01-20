Синоптики рассказали, каких "сюрпризов" ждать от погоды 20 января, карта

В понедельник, 20 января, на территории Украины будет преимущественно плюсовая температура днем, только в центральных и восточных областях столбики термометров уйдут на одну отметку в минус.

По данным Укргидрометцентра, осадков ожидать не стоит.

Самая теплая погода ожидается на Закарпатье, где воздух прогреется до +4 градусов и в Крыму, где прогнозируют 3 градусов тепла. В западных областях столбики термометров покажут +2…+3 градуса по Цельсию. На остальной территории страны днем будет немного прохладнее, на востоке похолодает до -1 градуса.

Ночью в Украине ожидаются морозы до 5 градусов.

В Киеве солнце будет прятаться за тучи, температура воздуха будет -1...+1 градуса тепла днем и -3...-5 градуса ночью.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сделали тревожное заявление о погодной аномалии в Украине.