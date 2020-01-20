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Вода уходит: опубликованы грустные фото и видео катастрофы в Крыму

понедельник, 20 января 2020, 05:10
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В Крыму обмелел Северо-крымский канал в районе Семисотки. Если посмотреть на снимки двухмесячной давности, то можно заметить, что воды в нем стало намного меньше.

Как пишут местные издания, еще недавно здесь было значительно больше воды, о чем можно судить по отметкам на столбах и опорах, где на прошлом уровне заметны водоросли.

При этом уже точно известно, что если воду по нему пустят в полном объеме, то часть из нее будет уходить. Это связано с тем, что ограждающие плиты во многих местах разошлись и образовали щели.

Как известно, здесь пустили воду в конце ноября прошлого года. Оккупационные власти отмечают, что по состоянию на начало 2020 года водохранилища оккупированного Крыма заполнены на 39%.

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Напомним, что в пятницу, 17 января, в правительстве согласовали решение изменить порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом.

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