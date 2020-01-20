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Выяснились тревожные подробности о новом смертельно опасном вирусе

понедельник, 20 января 2020, 20:53
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Фото: Zik.ua

Вирус смертельно опасной пневмонии, которая сейчас свирепствует в Китае, может передаваться от человека к человеку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на DW.

В Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР подтвердили, что коронавирус, который и вызывает атипичную пневмонию, передается от человека к человеку. По крайней мере, двое больных из провинции Гуандун именно так и подцепили опасную инфекцию.

Более того, уже 14 медработников, контактировали с зараженными вирусом людьми, тоже легли на больничные койки с пневмонией.

Всего опасным коронавирусом инфицировалось 250 человек. Троих из них спасти не удалось. 9 инфицированных сейчас на грани смерти. 35 - в крайне тяжелом состоянии. 170 больных продолжают лечение. 25 человек уже выписали с улучшением.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Тернополе и области в последние дни пневмонией заболели 50 жителей. Трех больных спасти медикам не удалось, еще пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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