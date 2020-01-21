Будут ли штрафовать "евробляхеров" в Украине: в полиции дали четкий ответ

У украинских полицейских нет приказов останавливать и штрафовать водителей на автомобилях на иностранной регистрации.

Об этом заявили в Управлении патрульной полиции и Управлении национальной полиции Закарпатья.

По данным силовиков, автомобиль могут остановить только в стандартных рамках, то есть за нарушение правил дорожного движения, по ориентировке и т. д.

Также патрульные имеют право остановить авто на иностранной регистрации и проверить регистрационные документы, наличие страхового полиса водителя и т. д.

При этом в полиции не имеют права устанавливать тот факт, законно ли автомобиль находятся на территории Украины. Также полицейские не могут составлять админматериал, так как у них до сих пор нет доступа к базам данных таможен.

Напомним, что правительство в очередной раз разрешило не соблюдать закон в отношении "евроблях"