Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Как стало известно "Апострофу", в 2020 году Кабмин и парламент, скорее всего, не смогут решить проблему автомобилей на еврономерах. Источники издания сообщают, что несмотря на данное "евробляхерам" обещание с 14 января начать рассмотрение законопроектов о доступном растамаживании, парламент крайне неодобрительно отнесется к любым инициативам, направленным на уменьшение сборов в бюджет. По мнению собеседников издания, в 2020 году продолжится практика при которой "евробляхерам" будут просто продлевать мораторий на наложение штрафов за нарушение таможенных правил.

"Евробляхеры" в очередной раз одержали "победу" над правительством – им опять "продлили ненаказание" за эксплуатацию автомобилей на еврономерах. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что с начала 2020 года полиция не будет штрафовать водителей за езду на автомобилях без регистрации. "Мы даем распоряжение органам полиции не применять для них (владельцев нерастаможенных машин, - "Апостроф") штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов", – сказал на брифинге господин Гончарук.

Напомним, что в ноябре 2018 года вступили в силу изменения к Таможенному кодексу, превратившие полузаконную езду на "бляхах" в совершенно незаконную. Для нарушителей ввели серьезные штрафы – до 170 тыс. грн с возможной конфискацией автомобиля.

Но при этом также снижались акцизы на ввоз б/у автомобилей. И в течение 90 дней их было позволено растамаживать с уплатой 50% уже уменьшенного акцизного сбора. Также на 180 дней вводился мораторий на применение штрафов в отношении "евробляхеров". Часть людей привели в порядок свои дела и узаконили автомобили на еврономерах. Однако значительная часть "бляхеров" до сих пор этого не сделала.

В начале осени появился законопроект №2288 об очередном продлении моратория, а 20 декабря этот документ был принят Радой. Правда, со сроком действия до 31 декабря. То есть, уже с 1 января 2020 года правоохранители должны были начать выявлять и наказывать водителей на незарегистрированных автомобилях.

Однако голосование в Раде за указанный законопроект проходило на фоне уже традиционных протестных акций все тех же "бляхеров". В тот же день состоялось совещание с участием главы правительства, министров внутренних дел и инфраструктуры. И вот случилось "ожидаемое чудо": чиновники наивысшего ранга сказали шантажирующим их "евробляхерам", что они могут и дальше не выполнять требования действующего закона.

Голосование в Раде проходило на фоне традиционных протестных акцийФото: Апостроф / Александр Гончаров

Митингующие тут же сменили свою ультимативную риторику на возгласы одобрения словам премьера. "Я получил стопроцентную гарантию премьер-министра, что в первый месяц нового года – с 14 января будут рассмотрены законопроекты №2342 и №2345 о доступном растамаживании. И Аваков обещал рекомендовать своим подчиненным не останавливать и не штрафовать нас", – заявил председатель общественной организации "Авто Евро Сила" (в народе – глава "евробляхеров") Олег Ярошевич.

Примечательно, что оба названных законопроекта предлагают очередное продление льгот на 180 дней. Но, где же системное и окончательное решение вопроса по существу? Названные выше законопроекты №2342 и "2345 – это законопроекты замораживания ситуации: пошлины не взимать и штрафов не налагать. А по мнению автора законопроекта №2288, народного депутата Александра Ковальчука "Слуга народа", любая законодательная новация, направленная на уменьшение сборов в бюджет, будет неодобрительно восприниматься правительством.

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"Я бы особо не надеялся, что в следующем году будет дешевле. Да, тренд к снижению стоимости сохранится. Но это не выразится каким-то одним решением. Все будет происходить поэтапно, и о заметном результате (снижении таможенных пошлин, - "Апостроф") можно будет судить лет через пять. Но будет введен техосмотр автомобилей и экологический налог. И это – даже на фоне гипотетически сниженных таможенных сборов – все равно сделает нерентабельным содержание и эксплуатацию старой машины за тысячу евро", - подчеркнул Александр Ковальчук.

Собеседник "Апострофа" в Министерстве инфраструктуры не под запись подтвердил, что работа над введением обязательного техосмотра автомобилей ведется. Документ предположительно к середине января будет доступен для общественного обсуждения. Но о сроках появления комплексного правительственного законопроекта (где будут учтены все вопросы по автотранспорту и авторынку) пока говорить рано.

Протестующие под Верховной РадойФото: Апостроф / Александр Гончаров

Будет ли далее власть идти на уступки "бляхерам"? По словам советника министра внутренних дел Владимира Мартыненко, еще в сентябре водители нерастаможенных автомобилей договорились с представителями Офиса президента и ряда министерств о том, что отсрочек больше не будет. "До конца 2019 года предполагалось подготовить нормативный документ, который урегулировал бы все проблемы. Но до сегодняшнего дня такого документа нет. И это подразумевает дальнейшие политические шаги. Алексей Гончарук говорит: 14 января вопрос будет вынесен на заседание правительства, и в течении месяца он будет рассматриваться. Но пока рассматривать нечего, есть только договоренности. Но они идут уже несколько лет. По сути, мы имеем дело с контрабандой – группой товаров, которая завозится на таможенную территорию в обход закона. То есть, с одной стороны объявляем войну с контрабандой, а с другой – всячески стараемся ее убаюкивать. Если полиция не будет штрафовать, то ее будут наказывать те, кто ее проверяет – прокуратура. Касательно таможни - то же самое.

Эксперты автомобильного рынка также выступают в пользу скорейшего разрешения проблемы, причем не в пользу "евробляхеров". По мнению президента Клуба автомобильных журналистов Украины Максима Моргунского, больше всего в данной ситуации поражает то, с какой легкостью высшие чиновники государства дают своим подчиненным прямые указания игнорировать действующее законодательство. Причем делают это максимально публично, ничуть не опасаясь за свои должности и карьеру.

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С ним согласен и Николай Захаренков, эксперт авторынка, главный редактор журнала "Украина За рулем": "История с евробляхами – это история о том, как кучка людей склоняет правительство. Вначале государство принимает один закон. Законопослушные граждане его выполняют – растамаживают своим машины. Не законопослушные закон не выполняют, но в результате именно они выигрывают экономически? Это создает прецедент в стране, когда неисполнение закона не только не карается, но стимулируется экономически. Я категорический противник заигрывания с этими людьми. На мой взгляд, в их сторону было сделано уже достаточно реверансов".