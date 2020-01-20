Под Киевом "копы" обнаружили труп в салоне авто, которое остановили: фото

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, в машине которого обнаружили труп.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в пгт Ивановка. Там "копы" остановили авто за нарушение правил дорожного движения. Однако в машине они нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.

Как выяснилось, двое мужчин в тот же день употребляли с товарищем алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые ранее принимали участие в боевых действиях на Донбассе, возник спор и перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади.

Полицейские задержали 49-летнего мужчину-водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Также изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливайте причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.

Суд изберет для него меру пресечения. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области 15-летний парень погиб в результате выстрела из ружья. В него стрелял 12-летний товарищ.