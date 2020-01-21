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Скандал с министерством культуры в Киеве: появился эксклюзивный документ

вторник, 21 января 2020, 18:35
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В Министерстве культуры Украины официально признали объект "Киево-Святошинское бюро технической инвентаризации" таким, который не может быть признан культурной памяткой и, соответственно, не будет внесен в реестр неприкасаемых объектов.

Об этом говорится в копии приказа Минкульта, которая оказалась в распоряжении редакции "Апострофа".

Так, в документе, который подписан главой комиссии по ликвидации Министерства культуры Ростиславом Карандеевым, указано, что "Киево-Святошинское бюро технической инвентаризации" не соответствует ряду критериев охраняемых законом объектов.

Согласно документу, чиновникам Минкульта также приказано оповестить собственников или уполномоченные органы об отказе от внесения объекта в список охраняемых.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудница Киевского научно-методического центра по охране памятников предупредила об отказе властей вносить памятник архитектуры в Святошинском районе Киева, который якобы "мешает масштабному строительству", в список охраняемых. По ее словам, ранее он имел статус охраняемого объекта, однако в ближайшее время может его утратить, что может привести к его уничтожению.

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