Ученые разгадали тайну "зарождения" магнитных бурь

Ученые сделали открытие, которое помогло установить, что сильные солнечные бури формируются гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.

Такие выводы сделали ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. При своих исследованиях они использовали данные NASA и определили, что сильные солнечные бури возникают на границе магнитного поля планеты.

По мнению исследователей, такие штормы зарождаются в трех-четырех диаметрах от Земли (около 38 000 километров). Это говорит о том, что их эпицентры расположены так близко, что пересекаются с орбитами спутников метеорологических служб и GPS.

В отчете говорится, что солнечные бури могут быть крайне опасными для космических кораблей и астронавтов, которые не защищены магнитным полем планеты.

Более того, при некоторых условиях магнитные бури могут нарушить работу электросетей и систем связи на Земле. Также они способны вызывать полярные сияния в низких широтах.

Ученые говорят, что только в США потери от отключения электроэнергии могут достигать 40 миллиардов долларов в день.

Напомним, что астрономы смогли построить наиболее детальные изображения полярных сияний на Сатурне.