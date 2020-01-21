RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 января

19:08
Памела Андерсон тайно вышла замуж: кто стал пятым супругом 52-летней звезды Playboy
19:07
Авария танкера "Делфи": в Одессе заявили об угрозе нового ЧП перед курортным сезоном
19:00
Чем порадовать ее на День святого Валентина: 10 приятных подарков для девушки
18:56
В Киеве в армию призвали 12-летнего ребенка: мать поделилась в сети курьезной историей
18:48
Не знаем, что будет дальше: певица Тейлор Свифт рассказала о смертельной болезни матери
18:35
Власти Украины отреагировали на распространение смертельного коронавируса
18:35
Скандал с министерством культуры в Киеве: появился эксклюзивный документ
18:27
Рядом с Украиной археологи нашли скандинавский "дом смерти": опубликованы фото
18:24
В Европе создали устройство, которое может облегчить заселение Луны
18:06
СМИ заговорили о тайной болезни Оззи Осборна - действительно ли все так плохо
17:56
Скоро доберутся до Софии: министерство культуры отличилось скандальным "подарком" киевлянам, фото
17:45
Вера Брежнева показала романтические фото с Константином Меладзе с отдыха в Италии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве в армию призвали 12-летнего ребенка: мать поделилась в сети курьезной историей

вторник, 21 января 2020, 18:56
переглянути новину українською

В Киеве повестку о призыве на срочную службу в армию прислали 12-летнему ребенку.

Об этом написала его мать - жительница Киева Ирина Костюченко в Facebook.

Она отметила, что повестку прислали через дворника, который очевидно был не в курсе о реальном возрасте "призывника". Он же посоветовал женщине, как избежать призова для ее сына.

"Звонок в дверь. "Вам повестка! - говорит дворник. - Распишитесь!" Я в шоке открываю,бумажка, вижу имя среднего. Ребенку 12 лет! Дворник видит, что я в шоке, говорит: это из военкомата, вашему сыну! Вот написано "Призывной участок" и "За неявку по повестке штраф 119 грн". Не переживайте, мол, заплатите штраф - и гуляйте еще полгода ", - рассказала женщина.

Женщина спросила у читателей своей страницы, что делать в такой абсурдной ситуации, и поделилась своими вариантами.

"Система "набросила" 5 лет. Перепутала, наверное, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила. Мне явиться самой со свидетельством о рождении и справкой из школы, что он учится в 6 классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились?", - добавила она.

О решении властей снизить призывной возраст читайте в материале "Апострофа": От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: