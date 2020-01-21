В Киеве в армию призвали 12-летнего ребенка: мать поделилась в сети курьезной историей

В Киеве повестку о призыве на срочную службу в армию прислали 12-летнему ребенку.

Об этом написала его мать - жительница Киева Ирина Костюченко в Facebook.

Она отметила, что повестку прислали через дворника, который очевидно был не в курсе о реальном возрасте "призывника". Он же посоветовал женщине, как избежать призова для ее сына.

"Звонок в дверь. "Вам повестка! - говорит дворник. - Распишитесь!" Я в шоке открываю,бумажка, вижу имя среднего. Ребенку 12 лет! Дворник видит, что я в шоке, говорит: это из военкомата, вашему сыну! Вот написано "Призывной участок" и "За неявку по повестке штраф 119 грн". Не переживайте, мол, заплатите штраф - и гуляйте еще полгода ", - рассказала женщина.

Женщина спросила у читателей своей страницы, что делать в такой абсурдной ситуации, и поделилась своими вариантами.

"Система "набросила" 5 лет. Перепутала, наверное, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила. Мне явиться самой со свидетельством о рождении и справкой из школы, что он учится в 6 классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились?", - добавила она.

О решении властей снизить призывной возраст читайте в материале "Апострофа": От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников.