В Tesla раскрыли интересные детали строительства завода в Европе

Производитель электромобилей Tesla договорился с властью немецкой земли Бранденбург о покупке земельного участка для строительства первого для компании завода в Европе.

Об этом сообщает Reters.

Tesla еще в ноябре объявила о планах построить завод в муниципалитете Грюнхайде, что к востоку от Берлина. Как отмечает издание, это позволит компании присвоить своей продукции марку "Сделано в Германии".

Совет директоров Tesla согласовала сделку по покупке участка размером 300 гектаров в промышленном районе муниципалитета. Финансовый комитет парламента Бранденбурга одобрил эту сделку 9 января.

Предварительная оценка стоимости участка - 40,91 миллиона евро, но она еще может измениться. Сейчас специалисты проверяют ее на наличие бомб времен Второй мировой войны.

Профсоюзы и ряд политиков поддержали это соглашение, потому что она должна создать к 7000 рабочих мест. В то же время около 250 человек устроили акцию против строительства предприятия, так оно якобы вредить окружающей среде и может создать проблемы с водоснабжением для местных жителей.

Ожидается, что Tesla ежегодно выпускать с этого завода 150 000 электромобилей Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе производство может вырасти до 500 000.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года американский инженер Илон Маск представил новый нейротехнологический стартап Neuralink для облегчения передачи информации между человеком и компьютером.