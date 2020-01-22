Ангел, Герда, Граф и другие: топ-имена, которые украинцы давали детям в 2019 году

Стало известно, какими именами чаще всего украинцы называли своих детей в 2019 году.

Об этом сообщают СМИ.

В столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих детей имена:

в Киеве - Орест, Аннабель, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

в Киевской области - Агуник, Хаул, Дьйомерси, Лаян, Орияна, Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

в Черкасской области: Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона, Брайан, Граф, Исай, Нелей.

В Днепропетровской области лидером среди наиболее распространенных мужских имен остаются Артем, Максим, Егор, Марк, Кирилл, Тимур, Тимофей, Никита, Давид, Владислав, Даниил, Ярослав, Андрей.

Среди женских имен лидерами являются София, Мария, Полина, Милана, Вероника, Ева, Анна, Кира, Алиса, Анастасия, Виктория, Варвара, Злата, Александра, Арина, Екатерина, Елизавета, Валерия и Диана.

Среди необычных и ярких имен в 2019 году встречались:

среди мужских: Аксель, Акура, Аскольд, Атлант, Болгарин, Дионис, Иво, Илон, Ион, Юстин, Леонардо, Маркус, Марьян, Мираж, Одиссей, Орест, Султан, Тео, Тимон, Феофан.

среди женских Ада, Акулина, Ариадна, Арья, Афродита, Весна, Герда, Далия, Клеопатра, Лагерда, Мадонна, Матильда, Миранда, Офелия, Риана, Русалина, Фирдауса, Цветана.

Матвей и София - одни из самых популярных имен, которыми тернополяни называли детей, за последнее полугодие. Среди привычных и тоже распространенных - Максимов, Александров, Вероник и Анастасий.

Самыми распространенными мужскими именами, которые присваивали детям в прошлом году на Ровенщине были: Артем, Андрей, Владислав, Давид, Марк, Максим, Матвей, Тимофей, Александр.

Отметим, что такие имена как Артем, Андрей и Владислав пользуются популярностью уже несколько лет подряд.

Вместе с тем, называют детей и редко употребляемыми именами. Среди них: Абрахам, Благодир, Пантелеймон, Соломон, Гектор, Джебель, Елеазар, Закхей, Колоксай, Федий, Дориан - Амур, Теон.

Также родители называли девочек редкими и одновременно интересными женскими именами называли родители: Анисия, М, Лейла, Диана-Доминика, Дэрин, Латифа, Нармин, Ноэла, Мия, Оливия.

Напомним, что экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая в сентябре родила дочь, выбрала имя для новорожденной девочки. Свою второго ребенка знаменитость назвала Софией. На этом имени родители остановились, посоветовавшись с астрологами.