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Должны стать первыми: Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, видео

среда, 22 января 2020, 08:16
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В среду, 22 января, в Украине отмечают День соборности: президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента.

Зеленский поздравил украинцев с праздником. Он напомнил об истории праздника, об Акте объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который был подписан 22 января 1919 года. По словам президента, украинцы должны извлечь опыт из уроков прошлого и объединиться для того, чтобы двигаться в будущее.

По мнению Зеленского, объединиться украинцы могут вокруг ценностей свободы, демократии, уважения к закону и друг к другу, которые "приемлимы для каждого уголка Украины". Украинцы, говорит президент, должны стать "примером для всего постсоветского пространства", в деле защиты своих прав.

"Дорогие украинцы! Чтобы стать сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными. С Днем соборности Украины!", – заявил президент.

Также смотрите на "Апострофе" полное видео поздравления президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом.

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