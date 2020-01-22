Должны стать первыми: Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, видео

В среду, 22 января, в Украине отмечают День соборности: президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента.

Зеленский поздравил украинцев с праздником. Он напомнил об истории праздника, об Акте объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который был подписан 22 января 1919 года. По словам президента, украинцы должны извлечь опыт из уроков прошлого и объединиться для того, чтобы двигаться в будущее.

По мнению Зеленского, объединиться украинцы могут вокруг ценностей свободы, демократии, уважения к закону и друг к другу, которые "приемлимы для каждого уголка Украины". Украинцы, говорит президент, должны стать "примером для всего постсоветского пространства", в деле защиты своих прав.

"Дорогие украинцы! Чтобы стать сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными. С Днем соборности Украины!", – заявил президент.

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