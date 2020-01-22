Хотят сделать "своим": всплыли данные о подготовке встречи Сивохо с главарями ДНР-ЛНР

Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо может поехать на встречу с главарями боевиков ДНР-ЛНР.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Легитимный".

По информации источника в Офисе президента, на которое ссылается Telegram канал, вскоре Сивохо может поехать на оккупированный Донбасс с первым официальным визитом в качестве легитимного представителя. Якобы, даже планирует там встретиться с главарем донецких боевиков Денисом Пушилиным. В будущем экс-комика могут назначить даже главой переговорной группы по вопросам временно оккупированных территорий.

В социальных сетях некоторые группы и каналы, подконтрольные российским наемникам и оккупационной администрации, также отреагировали на эту информацию. Пишут, что "официально" о визите Сивохо ничего не слышали, но такой инициативе рады.

Как информировал "Апостроф" ранее, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо взбудоражил социальные сети еще одним заявлением о пенсионеров на оккупированном Донбассе , когда прокомментировал внесеннный в Верховную Раду законопроект.