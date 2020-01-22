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Коломойский выиграл важный суд против НБУ и "ПриватБанка": скандальные подробности

среда, 22 января 2020, 15:43
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Верховный суд Украины в среду, 22 января, отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины и не разрешил взыскать залоговое имущество компании ООО "Гаджибей", связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.

Об этом сообщили на Facebook-странице Нацбанка.

Как сказано в сообщении, ООО "Гаджибей" является одним из поручителей перед Нацбанком, который отвечает своими доходами и имуществом за задолженность по кредитам рефинансирования, которая сейчас составляет 7,6 миллиарда гривен.

"Национальный банк для погашения части долга, хотел взыскать залоговое имущество ООО "Гаджибей", а именно два земельных участка в Одесской области… Суд решил, что Национальный банк для погашения долга может осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "ПриватБанка", - сказано в сообщении.

Как сообщили в Национальном банке, в 2018 году было подано всего 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-поручителей о взыскании средств и залогового имущества.

Сегодняшнее решение суда, по мнению представителей Нацбанка, создает риск, когда бывшие владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский резко усилил судебную активность в битве с государством за "ПриватБанк".

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