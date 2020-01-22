RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 января

14:47
Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей
14:32
Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена
14:07
Впервые в истории президентом Греции стала женщина: что о ней известно
14:00
Комедии не должны унижать украинцев: Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
13:45
Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном мультфильме о королевской семье
13:26
Нацотбор на Евровидение-2020: стал известен порядок выступлений участников в полуфиналах
12:52
Невеста Никиты Добрынина поделилась подробностями предстоящей свадьбы: торжество планируют не в Украине
12:36
Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером
11:37
Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже
11:20
Коронавирус из Китая может "ударить" по ЕС: тревожный прогноз и данные о разработке вакцины
10:48
Может мутировать: смертельный коронавирус из Китая добрался в страну-соседку Украины
10:15
Не остановится: в Беларуси указали на опасный план Путина по удержанию власти
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пушистые облака и снег: опубликованы фантастические фото зимы в Карпатах

среда, 22 января 2020, 13:50
переглянути новину українською

В сети появились очередные впечатляющие фотографии, сделанные на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский.

Снимки опубликовал горный спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Черногоре ветрено, 20 метров в секунду. Снега мало, склоны местами обледенели", – также сообщил он о погоде в горах.

Напомним, Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленые для туристических потребностей и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как писал "Апостроф" ранее, в сети показали символическое фото рассвета на побережье Черного моря в Евпатории. Природные краски неба и моря смешались так, что образовали импровизированный украинский флаг.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: