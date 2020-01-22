Пушистые облака и снег: опубликованы фантастические фото зимы в Карпатах

В сети появились очередные впечатляющие фотографии, сделанные на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский.

Снимки опубликовал горный спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Черногоре ветрено, 20 метров в секунду. Снега мало, склоны местами обледенели", – также сообщил он о погоде в горах.

Напомним, Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленые для туристических потребностей и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как писал "Апостроф" ранее, в сети показали символическое фото рассвета на побережье Черного моря в Евпатории. Природные краски неба и моря смешались так, что образовали импровизированный украинский флаг.