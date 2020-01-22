Топ-"чиновник" ДНР "заказал" киллеру своего "коллегу": сеть взорвалась шутками, фото

В Донецке силовики боевиков задержали "ректора" так называемой "Донбасской юридической академии" Сергея Гончарова, его обвинили в попытке организовать убийство "министра образования ДНР".

Об этом со ссылкой на местные издания сообщил журналист Денис Казанский у себя в Twitter.

Он отметил, что "заказчик убийства" засветился с главой ДНР Александром Захарченко – тот вручал ему знамя группировки в ходе открытия "юридического вуза" боевиков.

"В 2015 боевики открыли в Донецке свой ВУЗ - Донбасскую юридическую академию. По всем каналам показывали, как Захарченко помпезно вручал ее ректору Сергею Гончарову знамя ДНР. Вчера ректора Гончарова обвинили в организации заказного убийства и отправили на подвал", - рассказал журналист.

В местных Telegram-каналах рассказали, что Гончарова задержали 17 января во время встречи с киллером. Мотивом преступления называют то, что по результатам проверки его вуз лишили "лицензии" из-за грубейших нарушений. До этого в сеть была слита информация о нарушениях Гончарова на посту.

"Через старые связи в криминалитете ректор Гончаров вышел на киллера. Но, что-то пошло не так, ведь киллером оказался негласный сотрудник МВД. При личной встрече с киллером, ректор Гончаров был задержан сотрудниками полиции ДНР", - рассказали источники боевиков.

В сети пользователи с юмором отреагировали на историю с "ректором".

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Донецке при невыясненных обстоятельствах убили главаря боевиков 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу "Грин".