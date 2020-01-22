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В Украину возвращается узник Кремля, которого держали в российской колонии: фото

среда, 22 января 2020, 11:24
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В среду, 22 января, истек срок отбывания наказания в российской колонии города Курган, РФ для политзаключённого крымского татарина Рустема Ваитова, в связи с чем он вышел на свободу.

Об этом пишет "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева в Facebook.

Адвокат отправился в Россию встречать бывшего заключенного, вместе с ним поехали брат заключенного и украинские дипломаты.

Рустем Ваитов 1986 года рождения был незаконно задержан силовиками российских оккупантов вместе с группой соотечественников в селе Орлиное под Севастополем.

Его обвинили под надуманным предлогом по ч.2 ст.205.5 УК РФ – "участие в деятельности террористической организации". В сентябре 2016 года суд в Ростове-на-Дону при отсутствии доказательств вины задержанного огласил приговор - пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Российские правозащитники публично высказали мнение, что Ваитова вместе с группой крымских татар задержали по религиозным причинам, лишь на основании того, что они читали мусульманскую литературу. Его дело связали с преследованием религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, несмотря на то, что с момента основания ее члены не совершили ни одного теракта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был опубликован полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР 29 декабря. В общей сложности в Украину вернулись 76 человек.

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