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В Виннице зверски убили ветерана АТО с позывным "Войдан": детали трагедии и фото

среда, 22 января 2020, 13:29
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На территории парка в микрорайоне Академический города Винница прохожие обнаружили тело 36-летнего Максима Трикозы, который под позывным Войдан воевал на Донбасе в добровольческом батальоне "Азов". Ветерана АТО убили прицельными ударами ножом в горло и сердце.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 33 канал.

По информации издания, погибший был гражданином России, раньше жил в Санкт-Петербурге и работал в одной из структур "Газпрома", но чувствовал себя этническим украинцем. После начала военных действий на Донбассе стал добровольцем "Азова". Из-за российского гражданства числился как военный инструктор и не получил статуса военнослужащего. Максим жил одиноко в Виннице недалеко от места, где его обнаружили убитым.

Предварительно установлено, что убийство произошло около двенадцати ночи 13 января. Камеры наблюдения зафиксировали той ночью ветерана АТО на соседней новостройке - он шел один в сторону парка, где его, видимо, поджидали. Максиму нанесли 4 удара ножом, из которых три — в горло, и один — в сердце.

В пресс-службе "Азова" Максима Тригозу характеризуют, как человека хорошо владеющего оружием, ответственного, дисциплинированного и неконфликтного.

По словам руководителя областной организации "Национального корпуса" Игоря Княжанского с позывным Душман, Максим Трикоза явных врагов не имел. "Присылать какую-то группу из России для его ликвидации вряд ли смогли бы - он не был столь известной и опасной фигурой. Хотя и эту версию не стоит отбрасывать. В квартире правоохранители тоже ничего не нашли подозрительного. Тело воина пока в морге, где именно его хоронить - еще не решили", - сообщил он.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Такое преступление наказывается заключением сроком до 15 лет.

Пока полицейским не удалось выйти на след преступника, они обращаются ко всем владеющим информацией, которая может помочь следствию, обратиться на условиях конфиденциальности на спецлинию полиции 102.

Как сообщал "Апостроф", смертельное ЧП с ветераном АТО в Киеве в ночь на воскресенье, 19 января, могло быть самоубийством.

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