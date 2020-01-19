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Зверское убийство ветерана АТО в Киеве: новые подробности, фото с места ЧП

воскресенье, 19 января 2020, 20:31
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Фото: пресс-служба полиции Киева

Смертельное ЧП с ветераном АТО в Киеве в ночь на воскресенье, 19 января, могло быть самоубийством.

Об этом сообщает полиция Киева на Facebook-странице.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители добавили, что по факту ЧП начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будет проверено все версии по поводу смерти мужчины.

Напомним, в столице в Крещение убили мужчину, который перед смертью успел зайти в кафе и попросить о помощи. Выяснилось, что погибшим был ветеран боевых действий на Донбассе родом из Одессы. Ему было 32 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об убийстве в центре Киева бойца АТО. Сергей Олейник погиб от ножевых ранений, полученных после того как он в ходе конфликта вступился за своего сына.

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